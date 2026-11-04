Воротар Андорри вперше прокоментував смерть форварда Тенеріфе

Голкіпер Андорри Хесус Овоно дав перший коментар з моменту смерті форварда Тенеріфе Хесуса де Мігеля внаслідок грубої гри самого воротаря.

Слова Овоно наводить пресслужба ФК Андорра.

"Це найважчі дні в моєму житті. Мені важко підібрати слова, адже досі складно усвідомити все, що сталося. Я відчуваю величезний біль через втрату Хесуса. Мої думки з ним, його родиною та всіма, хто його любив", – заявив воротар.

Нагадаємо, Овоно влетів коліном у груди де Мігеля під час матчу Сегунди. Нападник після цього інциденту потрапив до лікарні, де у нього зупинилося серце, а згодом стало відомо про його смерть.

Багатьох обурила поведінка Овоно після вилучення: голкіпер спокійно розвернувся та покинув поле, навіть не поцікавившись станом де Мігеля та не спробувавши надати йому першу допомогу.

Напередодні іспанські ЗМІ поширювали інформацію, що Овоно може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Такий сценарій можливий, якщо у діях воротаря будуть зафіксовані наміри завдати шкоди нападнику Тенеріфе.