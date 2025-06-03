Зідан відмовився від зарплати у понад 100 мільйонів євро на рік

Колишній тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан відмовився від пропозиції клубу Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє французьке видання L'Équipe.

За інформацією видання, легендарному французу запропонували контракт, згідно з яким він заробляв би понад 100 мільйонів євро на рік. Однак Зідан відмовив саудитам, зазначивши, що у нього інші пріоритети.

Зідан без роботи з 2021 року. Тоді він залишив мадридський Реал, який очолював у якості головного тренера двічі – в 2016-2018 та 2019-2021 роках.

Із Зіданом на тренерському містку "Галактікос" двічі перемагали у національному чемпіонаті та клубному чемпіонаті світу, таку ж кількість разів завойовували Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА, а також – тричі ставали переможцями Ліги чемпіонів.

Раніше Зідан заявляв про бажання очолити збірну Франції. За інформацією ЗМІ, такий варіант розвитку подій можливий вже влітку 2026 року.