З нетерпінням чекаю цього моменту: Зідан – про збірну Франції

Легендарний Зінедін Зідан заявив про бажання згодом очолити збірну Франції.

Цитує тренера L'Équipe.

"Я відчуваю свою легітимність у збірній Франції, у якій грав і провів майже 12, 13 або 14 років як гравець. Звісно, це моя мрія, я з нетерпінням чекаю цього моменту.

Є тренер, який керує командою, є команда, і все це треба поважати – і саме так ми й робимо. Я завжди поважав футбол і людей, тому зараз, можливо, не найкращий момент. Але коли настане час, це буде велике задоволення, якщо випаде така нагода.

Я на деякий час поставив свою кар’єру на паузу, але відчуваю себе повноцінним тренером", – зізнався Зідан.