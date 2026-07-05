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Наймолодший син Зідана перейшов у клуб Ліги 2

Олег Дідух — 5 липня 2026, 17:32
Наймолодший син Зідана перейшов у клуб Ліги 2
Ельяз Зідан
ФК Ред Стар

Наймолодший син легендарного Зінедіна Зідана Ельяз перейшов у французький клуб Ліги 2 Ред Стар.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Терміни дії контракту не розголошується. 20-річний центральний захисник перейшов у Ред Стар на правах вільного агента.

До цього він грав за резервну команду Бетіса. Француз є вихованцем академії Реала. Провів 17 матчів і забив 1 гол за юнацьку збірну Франції U-20.

Ельяз є четвертим і наймолодшим сином легендарного Зінедіна Зідана, кожен із них є професійним футболістом. Другий син володаря Золотого м'яча 1998 року, Люка, на чемпіонаті світу 2026 року захищав ворота збірної Алжиру.

Ред Старт у минулому сезоні посів четверте місце в турнірній таблиці Ліги 2.

Зінедін Зідан

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