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Зідан готовий замінити Дешама на чолі збірної Франції після ЧС-2026 – інсайдер

Софія Кулай — 15 липня 2026, 11:51
Зідан готовий замінити Дешама на чолі збірної Франції після ЧС-2026 – інсайдер
Зінедін Зідан
Getty Images

Колишній наставник мадридського Реала Зінедін Зідан прагне очолити збірну Франції.

Про це інформує Ніколо Скіра.

Володар Золотого м'яча-1998 готовий замінити у тренерському кріслі Дідьє Дешама, який працює з "Ле Бльо" із літа 2012-го (186 матчів). Угода 57-річного спеціаліста спливає після закінчення ЧС-2026.

За інформацією інсайдера, контракт потенційної угоди буде розрахований до наступного чемпіонату світу у 2030-му році.

Раніше повідомлялося, що Зідан досяг принципової домовленості з Федерацією футболу Франції щодо того, щоб очолити національну збірну після Мундіалю-2026, де "Ле Бльо" поборються за третє місце після поразки у півфіналі від Іспанії (0:2). Суперник французів визначиться 15 липня у протистоянні Англія – Аргентина (старт о 22:00 за київським часом).

Зазначимо, що Зідан не мав тренерської практики з червня 2021 року, коли залишив мадридський Реал. Разом з "вершковими" французький фахівець завоював 11 титулів.

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