Зідан може змінили Манчіні на посаді головного тренера Саудівської Аравії

Колишній наставник мадридського Реала Зінедін Зідан входить у список із кандидатів на заміну Роберто Манчіні на посаді головного тренера збірної Саудівської Аравії.

Про це інформує Calcio e Finanza.

Також серед претендентів аргентинець Рамон Діас (нинішній тренер Корінтіанса) і француз Ерве Ренар, який раніше вже працював із саудівською збірною і виводив її на ЧС-2022.

Повідомляється, що дні Манчіні на чолі "Зелених соколів" добігають кінця. Під його керівництвом збірна Саудівської Аравії невдало стартувала у третьому раунді азіатського відбору на ЧС-2026.

Крім того, італієць потрапив у скандал, спочатку образивши вболівальника, а потім різко відповівши японському журналісту на питання про свою зарплату.

Влітку 2024 року Зідана пов'язували з можливим наставництвом саудівського Аль-Насра, за який грає зірковий футболіст Кріштіану Роналду. Також його послугами хотіла залучитися мюнхенська Баварія, туринський Ювентус та Манчестер Юнайтед.