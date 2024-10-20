Рішення ухвалено: Манчіні звільнять з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії
Роберто Манчіні
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Роберто Манчіні найближчим часом буде звільнений з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії.
Про це повідомляє ntvspor.net, посилаючись на La Gazzetta dello Sport.
За їхньою інформацією, Федерація футболу Саудівської Аравії вже ухвалило рішення припинити співпрацю з Манчіні, не вистачає лише затвердження від короля держави. 59-річний італійський фахівець отримає компенсацію в розмірі 25–27 мільйонів євро.
Колишній коуч збірної Італії очолив національну команду Саудівської Аравії влітку 2023 року. Під його керівництвом команда здобула всього 7 перемог у 18 матчах.
На заміну Манчіні уже розглядаються кандидатури Рамона Діаса та Ерве Ренара. Останній вже працював з командою в 2019 – 2023 роках.