Рішення ухвалено: Манчіні звільнять з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії

Роберто Манчіні найближчим часом буде звільнений з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії.

Про це повідомляє ntvspor.net, посилаючись на La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, Федерація футболу Саудівської Аравії вже ухвалило рішення припинити співпрацю з Манчіні, не вистачає лише затвердження від короля держави. 59-річний італійський фахівець отримає компенсацію в розмірі 25–27 мільйонів євро.

Колишній коуч збірної Італії очолив національну команду Саудівської Аравії влітку 2023 року. Під його керівництвом команда здобула всього 7 перемог у 18 матчах.

На заміну Манчіні уже розглядаються кандидатури Рамона Діаса та Ерве Ренара. Останній вже працював з командою в 2019 – 2023 роках.