Як Чикаго Буллз без Джордана: Гвардіола – про кадрові проблеми Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола використав порівняння із клубом НБА Чикаго Буллз, коли обговорював кадрові проблеми свлєї команди.

Слова іспанського фахівця наводить Goal.

Гвардіола порівняв відсутність Родрі та Філа Фодена з Майклом Джорданом, після завершення кар'єри якого "бики" жодного разу не виграли чемпіонство.

"Цього сезону ми граємо без володаря Золотого м'яча та найкращого гравця Англії минулого сезону. Звичайно, це важко. Чикаго Буллз виграли шість чемпіонських титулів НБА з Майклом Джорданом, так? А коли Джордан завершив кар'єру, скільки вони виграли? Щойно вони (гравці) повернуться, ми знову станемо сильними", – сказав Гвардіола.

На тій же пресконференції він виступив проти перенасиченості календаря.

"Справа не в тренуваннях, не в лікарях, не в фізіологах, не в гравцях, не в тому, як вони харчуються чи відпочивають. Є лише одна проблема: графік. Це правда. Без гравців все складніше. Коли ми вигравали требл або чотири титули поспіль, у нас була всього одна, дві або три м'язові травми, і ми були такі стабільні".

Ця пресконференція Гвардіоли відбулася напередодні манчестерського дербі проти Юнайтед. Цей поєдинок відбудеться у неділю, 15 грудня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше головний тренер МЮ Рубен Аморім поділився своїми думками щодо кризи, в якій опинилися "містяни".