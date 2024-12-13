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Вистачає своїх проблем: Аморім прокоментував кризу Манчестер Сіті

Володимир Максименко — 13 грудня 2024, 16:51
Вистачає своїх проблем: Аморім прокоментував кризу Манчестер Сіті
Рубен Аморім
NBC News

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про кризу у стані Сіті наголосивши, що у його команді вистачає своїх проблем.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ми зустрінемось із дійсно великим суперником і я більш зосереджений на наших проблемах. У нас вистачає проблем.

Я вважаю, що Сіті знаходиться у кращому становищі ніж ми. Вони мають розуміння свого стилю розуміння гри", – поділився думками португалець.

Нагадаємо, дербі між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 15 грудня. Стартовий свисток заплановано на 18:30 за київським часом.

Після 15 туру "манкуніанці" знаходяться на 13 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 19 очок.

"Містяни", своєю чергою, розмістились на четвертій сходинці із 27 очками.

Раніше Аморім прокоментував звільнення Дена Ешворта з посади спортивного директора команди.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Рубен Аморім

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