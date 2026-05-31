Усі розділи
Помер п'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок НХЛ

Олександр Булава — 31 травня 2026, 10:40
Помер колишній нападник Чикаго Блекгокс Денніс Халл. Йому був 81 рік.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Протягом своєї професійної кар'єри Халл провів у складі Блекгокс усі сезони в НХЛ, за винятком одного. У період з 1969 по 1974 рік він п'ять разів брав участь у Матчах всіх зірок і допоміг команді вийти у фінал Кубка Стенлі в 1973 році.

"Чикаго з глибоким сумом дізналися про смерть Денніса Халла сьогодні вранці. Денніс мав видатну кар'єру, побудовану на його результативності та стабільності, залишивши тривалий внесок не лише у франшизу Блекгокс, а й у саму гру.

Відомий у лізі своєю неймовірною майстерністю, витривалістю та інтелектом, Денніс був таким же домінантним на льоду, як і улюбленим поза ним. Він часто використовував свій гострий розум і почуття гумору, щоб розслабити роздягальню, а його теплота та скромність змушували кожного, кого він зустрічав, почуватися бажаним гостем", – йдеться в повідомленні клубу.

Денніс Халл був молодшим братом легенди НХЛ Боббі Халла, який помер у 2023 році. Син Боббі Халла, Бретт Халл, також став легендою НХЛ: за свою кар'єру він дев'ять разів брав участь у Матчах всіх зірок і двічі вигравав Кубок Стенлі.

