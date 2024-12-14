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Арсенал проти Евертона, єврокубкова битва Ноттінгема та Астон Вілли, Ліверпуль прийматиме Фулгем у 16 турі АПЛ

Олексій Погорелов — 14 грудня 2024, 08:46
Арсенал проти Евертона, єврокубкова битва Ноттінгема та Астон Вілли, Ліверпуль прийматиме Фулгем у 16 турі АПЛ
АПЛ
АПЛ

У суботу, 14 грудня, відбудуться п'ять матчів 16-го тур Англійської Прем'єр-ліги.

Майже усі поєдинки розпочнуться о 17:00.

У Лондоні Арсенал та Евертон могли б зіграти у маленькому українському протистоянні. Але Олександр Зінченко травмований, тож Віталій Миколенко буде єдиним представником України на футбольному полі.

Паралельно із цим відбудеться битва аутсайдерів: Вулвергемптон та Іпсвіч, маючи по 9 очок, йдуть у зоні вильоту.

Ліверпуль після результативної нічиєї з Ньюкаслом прийматиме Фулгем, а самі "сороки" зустрінуться з Лестером, який ще не програвав під керівництвом Руда ван Ністелроя.

О 19:30 суботній ігровий день чемпіонату Англії закриватимуть Ноттінгем Форест та Астон Вілла. Обидві команди мають по 25 очок та йдуть у єврокубковій зоні.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
16 тур, 14 грудня

  • 17:00 Арсенал – Евертон
  • 17:00 Вулвергемптон – Іпсвіч
  • 17:00 Ліверпуль – Фулгем
  • 17:00 Ньюкасл – Лестер
  • 19:30 Ноттінгем Форест – Астон Вілла

Раніше стало відомо, що один з клубів АПЛ висунув ультиматум хорватському колективу через емблему.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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