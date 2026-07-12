Гвардіола серед претендентів на посаду головного тренера збірної Італії – ЗМІ

Легендарний іспанський тренер Жузеп Гвардіола є одним із кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії.

Про це повідомляє La Gazette Dello Sport.

Як зазначається, у такій співпраці зацікавлені новоспечний технічний директор "Скуадри Адзурри" Паоло Мальдіні та його радник Ліунарду Араужу. Утім, Гвардіола не єдиний претендент на цю посаду.

Також у цьому списку перебувають Роберто Манчіні та Антоніо Конте, проте видання зазначає, що вони не підходять під концепт запланованої глобальної "революції" Мальдіні в збірній Італії, яка вже 10 років не може кваліфікуватися на чемпіонат світу.

Нагадаємо, що збірна Італії не зуміла пробитися на цьогорічну світову першість. Після фіаско у відборі "Скуадру Адзурру" залишив Дженнаро Гаттузо. Наразі команду тимчасово очолює головний тренер молодіжної збірної Італії U-21 Сільвіо Бальдіні.

Додамо, що Жузеп Гвардіола залишив посаду коуча Манчестер Сіті після завершення сезону-2025/26. Іспанський фахівець пропрацював у клубі 10 років, за час яких привів "містян" до 20 завойованих трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона Англії, 3 Кубки Англії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу 2023 року.