Збірна Італії призначила тимчасового тренера на червневі матчі
Сільвіо Бальдіні призначений тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера збірної Італії.
Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії (FIGC).
Саме він керуватиме командою під час наступних двох товариських матчів: проти Люксембургу та Греції, які відбудуться 3 і 7 червня відповідно.
На посаді головного тренера збірної Італії Бальдіні замінив Дженнаро Гаттузо, який подав у відставку тиждень тому після того, як не вивів команду на чемпіонат світу 2026 року.
67-річний Бальдіні з літа 2025 року очолює молодіжну збірну Італії. Під його керівництвом італійська команда виграла сім із восьми матчів відбору на Євро U-21, поступившись лише лідеру своєї групи Польщі, і йде на другому рядку у кваліфікації.