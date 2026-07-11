Легенда Мілана та ексодноклубник Шевченка став технічним директором збірної Італії
Легендарного ексзахисника Мілана Паоло Мальдіні призначили на посаду технічного директора національної збірної Італії.
Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії (FIGC).
Як зазначається, його радником буде працювати колишній одноклубник Мальдіні з "Россонері" – Ліунарду Араужу.
"Мальдіні завжди був моєю метою. Я вважав, що він може бути тією людиною, яка зможе керувати технічним напрямком FIGC, що охоплює не лише основну національну збірну, а й усю систему молодіжних збірних.
Протягом двох тижнів ми обговорили всі проекти, детально зупинившись на кожному з них, і Паоло відразу ж сказав мені, що з радістю залучить Ліунарду в якості консультанта, адже роботи багато, вона складна й вимагає значних зусиль.
Я задоволений, бо глибоко поважаю Ліунарду . Це дві сторони однієї медалі: перед нами чотирирічний період, який має привести нас від сьогодні до 2030 року – до наступного чемпіонату світу, проходячи через чемпіонат Європи", – прокоментував це призначення президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго.
Зауважимо, що Паоло Мальдіні протягом своєї ігрової кар'єри провів у футболці "Скуадри Адзурри" 126 матчів, у яких відзначився 7 голами.
А Ліунарду відіграв разом з зірковим італійським оборонцем в Мілані 103 поєдинки, що є рекордним показником для бразильця серед усіх його партнерів по команді.
Нагадаємо, що збірна Італії не зуміла кваліфікуватися на ЧС-2026. Після фіаско у відборі "Скуадру Адзурру" залишив Дженнаро Гаттузо. Наразі команду тимчасово очолює головний тренер молодіжної збірної Італії U-21 Сільвіо Бальдіні.
Одним із кандидатів на посаду головного наставника називають Антоніо Конте.