Коул розповів, як відхід Гвардіоли з МанСіті вплине на чемпіонські шанси МЮ в АПЛ

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Енді Коул переконаний, що відхід Жузепа Гвардіоли з посади головного тренера Манчестер Сіті позитивно вплине на чемпіонські шанси "червоних дияволів".

Його слова наводить Sky Sports.

Ексфутболіст оцінив перспективи МЮ на чемпіонський титул.

"Якщо вони зможуть розпочати новий сезон із тією ж упевненістю, з якою завершили попередній, хто знає, що може статися. Думаю, зараз багато хто так вважає. Відхід Пепа з Манчестер Сіті означає, що в нас є шанс виграти Прем'єр-лігу", – заявив Коул.

Відзначимо, що Коул грав за клуб із червоної частини Манчестера протягом 1995-2002 років. За цей період Енді провів 275 матчів (121 гол та 48 асистів) та здобув із командою 10 трофеїв.

У сезоні-2025/26 МЮ фінішував на третій позиції, набравши 71 бал у 38 турах. "Червоні дияволи" поступилися чемпіону Арсеналу (85 очок) та Манчестер Сіті (78 пунктів), який завоював срібні медалі.

Раніше повідомлялося, що керівництво Манчестер Юнайтед розглядає можливість трансферу одноклубника Сандро Тоналі через занадто високу вартість півзахисника Ньюкасла.