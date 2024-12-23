Легіонер Зорі: Любов до клубу та України, які багато що дали мені, вплинули на рішення повернутися

Лівий захисник Зорі Жуніор Рейс розповів, чому він вирішив повернутися до України, незважаючи на повномасштабну війну, яка триває майже три роки.

Слова 28-річного бразильця наводить сайт "чорно-білих".

"По-перше, хочу сказати, що був радий повернутися в Зорю. Я чув, що в Україні війна, але любов до клубу, який багато що мені дав, та до країни вплинули на моє остаточне рішення. Безумовно, я розмовляв з родиною про моє повернення. Моїй дружині дуже подобається культура України, тому вона була за те, щоб ми повернулись. До того ж, ми жили в Запоріжжі декілька років до цього", – сказав Жуніньо.

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Футболіст поговорив про свою сім'ю, яка також повернулася до України, та сина, який ходить в школу.

"Так, вони тут. Спочатку, в перші дні тут, чуючи тривоги та вибухи, дружина серйозно хвилювалася, плакала. Як виявилось, до всього цього, на жаль, звикаєш. Тому зараз ми звикли до такого життя, як і в усіх українців. Сприймаємо все це по інакшому, нормально, якщо так можна сказати, живемо. Дуже сподіваємось, що скоро весь цей жах закінчиться Син Бенжамін навчається в школі. В першому класі. Намагається комунікувати з дітьми. Діти швидко вчаться. Він вчиться в україно-англійській школі. Буде знати багато мов".

Влітку 2022 року Жуніньо залишив Зорю у статусі вільного агента. Але у січні цього року після шести місяців паузи в кар'єрі захисник повернувся до луганського колективу.

У нинішньому сезоні Жуніньо зіграв у 15 матчах Зорі в усіх турнірах, результативними діями не відзначився.

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