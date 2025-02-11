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Все зрозумів за тиждень: Фелікс висловився щодо свого майбутнього в Мілані

Олексій Погорелов — 11 лютого 2025, 12:22
Жоау Фелікс
Жоау Фелікс
Мілан

Вчора відбулася пресконференція за участю новачка Мілана Жоау Фелікса, який висловив зацікавленість у тому, щоб залишитися в Італії після того, як завершиться його оренда з Челсі.

Слова 25-річного португальця наводить The Athletic.

"Поки що я в оренді до червня. А там подивимося, як підуть справи. Мені подобається те, що я вже побачив: клуб, люди, умови. Мене та мою сім'ю прийняли дуже добре.

Мені тут добре, але ми знаємо, що у футболі все може швидко змінитися з дня на день. Якби була можливість залишитися в Мілані, я б із задоволенням залишився", – заявив Фелікс.

З моменту свого переходу форвард взяв участь у двох матчах "россонері", у яких відзначився одним голом.

А в складі Челсі він записав на свій рахунок 7 голів та два асисти у 20 поєдинках нинішнього сезону.

Нагадаємо, що завтра Мілан гратиме з Феєнордом у межах 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Суперник італійців вирішив зробити перестановку на тренерському містку всього за кілька днів до важливої зустрічі.

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