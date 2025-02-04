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Мілан оголосив про підписання нападника Челсі

Олег Дідух — 4 лютого 2025, 16:16
Мілан оголосив про підписання нападника Челсі
Жоау Фелікс
ФК Мілан

Форвард Челсі та збірної Португалії Жоау Фелікс став гравцем Мілана.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Мова йде про оренду до кінця поточного сезону вартістю 5,5 мільйони євро. Опція викупу в орендній угодні не прописана.

У першій половині поточного сезону Фелікс взяв участь у 20 матчах за Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 7 голами та 2 асистами.

Трансферна вартість 25-річного португальця оцінюється в 30 мільйонів євро, минулого літа лондонський клуб віддав за гравця Атлетіко 52 мільйони. Контракт нападника з "Синіми" розрахований до літа 2031 року.

Нагадаємо, вчора Мілан підписав нападника Феєнорда Сантьяго Хіменеса та віддав у оренду в Болонью свого капітана, Давіде Калабрію, в якого конфлікт із головним тренером команди Сержіу Консейсау.

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