Полісся цікавиться півзахисником єрусалимського Хапоеля Бітоном – ЗМІ
Житомирське Полісся зацікавилось півзахисником Хапоеля Єрусалим Офека Бітоном та вже працює над трансфером гравця.
Про це повідомляє ізраїльське видання Sport5.
За інформацією джерела, Полісся готове виплатити клаусулу 25-річного гравця, яка складає 500 тисяч євро. Ізраїльська команда поки розглядає пропозицію.
Бітон має контракт до літа 2026 року. Півзахисник зіграв в цьому сезону сім матчів за клуб та відзначився одним асистом. У чотирьох поєдинках ізраїльтянин виходив із капітанською пов’язкою.
На даний момент Полісся займає п’яту позицію в Українській Прем’єр-лізі, у підопічних Імада Ашура 24 очки.
Вже в понеділок, 9 грудня, відбудеться матч 15-го туру в межах УПЛ між Поліссям та Рухом. Ця гра стане заключною у турі та пройде на стадіоні Центральний в Житомирі. Початок – о 18:00 за Києвом.
Раніше повідомлялось, що лідер житомирян Олексій Гуцуляк зацікавив європейський клуб.