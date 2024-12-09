Полісся цікавиться півзахисником єрусалимського Хапоеля Бітоном – ЗМІ

Житомирське Полісся зацікавилось півзахисником Хапоеля Єрусалим Офека Бітоном та вже працює над трансфером гравця.

Про це повідомляє ізраїльське видання Sport5.

За інформацією джерела, Полісся готове виплатити клаусулу 25-річного гравця, яка складає 500 тисяч євро. Ізраїльська команда поки розглядає пропозицію.

Бітон має контракт до літа 2026 року. Півзахисник зіграв в цьому сезону сім матчів за клуб та відзначився одним асистом. У чотирьох поєдинках ізраїльтянин виходив із капітанською пов’язкою.

На даний момент Полісся займає п’яту позицію в Українській Прем’єр-лізі, у підопічних Імада Ашура 24 очки.

Вже в понеділок, 9 грудня, відбудеться матч 15-го туру в межах УПЛ між Поліссям та Рухом. Ця гра стане заключною у турі та пройде на стадіоні Центральний в Житомирі. Початок – о 18:00 за Києвом.

Раніше повідомлялось, що лідер житомирян Олексій Гуцуляк зацікавив європейський клуб.