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Лідер Полісся зацікавив європейський клуб

Олександр Булава — 6 грудня 2024, 23:01
Лідер Полісся зацікавив європейський клуб
Полісся

Півзахисник збірної України та житомирського Полісся Олексій Гуцуляк може перейти в європейський клуб, який уже зробив пропозицію щодо трансферу гравця.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Неназваний європейський клуб готовий заплатити 4 млн євро за 26-річного футболіста.

Зазначається, що цей клуб не грає у топ-5 європейських чемпіонатів, але має амбіції в єврокубках.

Нагадаємо, влітку Гуцуляк залиши СК Дніпро-1 та став гравцем Полісся. Його контракт розрахований до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні він зіграв у 17 матчах, відзначившись 10 голами та 2 асистами. Наразі вінгер є найкращим бомбардиром чемпіонату України.

"Вовки" наразі посідають 5 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 24 очка. Наступний матч команда зіграє у понеділок, 9 грудня, проти Руха.

Полісся Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Олексій Гуцуляк

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