Мені це не підійшло, – Жіру пояснив, чому вирішив піти з МЛС

Новачок Лілля Олів'є Жіру поговорив про причини свого рішення залишити Лос-Анджелес всього через рік після свого переїзду до США.

Слова 38-річного француза наводить ESPN.

Вчора, 2 липня, "доги" оголосили про повернення Жіру до Франції, де він не грав з 2012 року. Олів'є тільки минулого літа переїхав до США, вперше у кар'єрі залишивши Європу.

Але пройшов рік, і нападник вирішив знову змінити обстановку. У Жіру були на те свої причини.

"Стиль гри в МЛС не дуже мені підходив. Повернутися до Франції через 13 років – це можливість і неймовірний виклик для мене", – пояснив Олів'є.

Футболіст зазначив, що, незважаючи на свій поважний вік, він все ще перебуває у чудовій фізичній формі, а тому фанатам не варто хвилюватися щодо нього.

"Я відчуваю, що перебуваю в хорошій фізичній формі, не хвилюйтеся. Я готовий прийняти цей виклик. Я добре почуваюся для свого віку і хочу грати, поки моє тіло не скаже "стоп". Мені потрібні виклики, потрібно кидати собі виклик. Це те, що рухало всю мою кар'єру вперед. Цей виклик говорить зі мною".

За рік в Лос-Анджелесі Олів'є Жіру записав на свій рахунок 5 голів та 3 асисти у 38 матчах. З 57 голами у 137 іграх форвард є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

Нагадаємо, що у лютому цього року Олів'є Жіру став жертвою пограбування у виконанні сімох чилійців, яких згодом заарештували.