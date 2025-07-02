Жіру повернувся в Європу: легендарного нападника підписав учасник Ліги Європи

Легендарний французький нападник Олів'є Жіру підписав контракт з Ліллем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що термін угоди складає 1 рік, 38-річний форвард виступатиме за "догів" під 9 номером. Француз перейшов у Лілль в статусі вільного агента після того, як завершився його контракт з Лос-Анджелесом.

"Я дуже радий і схвильований, що повернувся до Франції, додому. Коли Олів'є Летанг зателефонував і запропонував мені цей виклик, для мене все було абсолютно ясно. Було цілком логічно повернутися до Ліги 1 через 13 років після того, як я покинув її. Я завжди вважав Лілль найкращим французьким клубом", – прокоментував своє повернення Жіру.

Лілль у минулому сезоні посів 5 місце в чемпіонаті Франції та наступного розіграшу виступатиме у Лізі Європи.

Жіру переїхав до США влітку 2024 року, залишивши Мілан у статусі вільного агента. Проте француз зіткнувся з проблемою адаптації: у 37 матчах він відзначився тільки 5 голами та 3 асистами. Водночас Жиру з 57 голами є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

Повідомлялося, що француз повинен замінити в Ліллі форварда збірної Канади Джонатана Девіда, який безкоштовно залишить команду в липні цього року, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт.