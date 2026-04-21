Барселона може підписати зірку Мілана

Зірковий вінгер італійського Мілана та збірної Португалії Рафаель Леау може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє Sport.es.

Про інтерес Барселони до Леау повідомлялося ще на початку квітня. Тепер імовірність такого трансферу зросла, оскільки Мілан знизив свої вимоги щодо суми трансферу португальця до 50 мільйонів євро.

Сам Леау готовий до переходу в Барселону. Такий варіант продовження кар'єри подобається йому значно більше, ніж перехід у один із клубів Саудівської Аравії.

У поточному сезоні на рахунку Леау 10 голів і 3 асисти в 27 матчах за Мілан у всіх турнірах. Контракт португальського вінгера діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 65 мільйонів євро.