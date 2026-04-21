Мілан націлився на форварда Атлетико Мадрид

Норвезький форвард Атлетико Мадрид Александер Серлот може продовжити кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Мілан наразі шукає основного центрфорварда на наступний сезон. Клуб був зацікавлений у підписанні Роберта Левандовського та Душана Влаховича, проте їхні вимоги щодо зарплати відлякали керівництво клубу.

Тепер пріоритетною метою Мілана є Александер Серлот. Атлетико вимагає за свого гравця 40 мільйонів євро. Керівники італійського клубу сподіваються, що в підсумку вдасться домовитися на сумі в 20-25 мільйонів плюс бонуси.

Раніше повідомлялося про інтерес до Серлота з боку Барселони. У поточному сезоні в активі форварда 47 матчів, в яких відзначився 17 голами та 1 асистом.