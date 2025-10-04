Серед найкращих: Ванат дізнався оцінку за матч проти Валенсії, де він відзначився голом

У суботу, 4 жовтня, Жирона в межах 8-го туру іспанської Ла Ліги перемогла Валенсію, здобувши свою першу перемогу в поточному сезоні.

На полі з перших хвилин грав український нападник каталонців Владислав Ванат, який і відкрив рахунок на 18-й хвилині зустрічі. Статистичний портал SofaScore оцінив гру форварда в 7,5 балів, що стало третім найкращим результатом серед усіх задіяних гравців у матчі. Кращими за Ваната були лише його одноклубники – голкіпер Пауло Газзаніга (8,0) та вінгер Арнау Мартінес (7,6).

Жирона у підсумку набрала 6 очок та вийшла на 16 місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Зазначимо, що для Ваната це вже другий гол за Жирону, раніше він забивав у ворота Сельти у своєму дебютному матчі за каталонський клуб.