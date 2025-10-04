Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ла Ліга. Гол Ваната допоміг Жироні здобути першу перемогу в новому сезоні

Олексій Мурзак — 4 жовтня 2025, 19:21
Ла Ліга. Гол Ваната допоміг Жироні здобути першу перемогу в новому сезоні

У суботу, 4 жовтня, чотирма матчами продовжився 8-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Реал Ов'єдо вдома програв Леванте.

Надалі у боротьбу вступила Жирона українців Владислава Ваната, Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова, яка нарешті здобула перемогу, здолавши Валенсію.

Єдиним серед українців в зустрічі зіграв Владислав Ванат, який вийшов у стартовому складі (Циганков досі відновлюється після травми, а Крапивцова викликали у збірну України U-20). Ба більше, саме колишній нападник Динамо відкрив рахунок у матчі на 18-й хвилині.

У другому таймі Валенсія відновила паритет, але пізніше каталонці вже зусиллями Мартінеса знову повели. За 10 хвилин до фінального свистка Жирона залишилася у меншості через другу жовту картку Мартіна, однак змогла довести справу до перемоги, набравши 6 очок та вийшовши на 16 місце в турнірній таблиці.

Пізніше відбудуться ще два протистояння: Атлетик Більбао прийме Мальорку, а Вільярреал на виїзді зіграє проти мадридського Реала.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
8 тур, 4 жовтня

Реал Ов'єдо – Леванте 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Альварес, 0:2 – 72 Ейонг

Жирона – Валенсія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Ванат, 1:1 – 57 Лопес. 2:1 – 63 Мартінес

Вилучення: 80 – Мартін (Жирона)

  • Атлетик Більбао – Мальорка
  • Реал Мадрид – Вільярреал

У п'ятницю, 3 жовтня, Осасуна на домашньому полі обіграла Хетафе у межах 8 туру іспанської Ла Ліги.

Валенсія Вільярреал Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леванте Мальорка Реал Мадрид Реал Ов’єдо Владислав Ванат Атлетик

Владислав Ванат

Ванат відзначився своїм другим забитим голом за Жирону
Третій найгірший: Ванат не вразив грою за Жирону в матчі 7-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола
Жирона зіграла внічию з Еспаньйолом у стартовому матчі 7-го туру Ла Ліги
Ванат – у старті Жирони на матч проти Еспаньйола
Циганков та Ванат можуть залишитися без тренера: відомо, за якої умови Жирона звільнить Мічела

Останні новини