Ла Ліга. Гол Ваната допоміг Жироні здобути першу перемогу в новому сезоні

У суботу, 4 жовтня, чотирма матчами продовжився 8-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Реал Ов'єдо вдома програв Леванте.

Надалі у боротьбу вступила Жирона українців Владислава Ваната, Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова, яка нарешті здобула перемогу, здолавши Валенсію.

Єдиним серед українців в зустрічі зіграв Владислав Ванат, який вийшов у стартовому складі (Циганков досі відновлюється після травми, а Крапивцова викликали у збірну України U-20). Ба більше, саме колишній нападник Динамо відкрив рахунок у матчі на 18-й хвилині.

У другому таймі Валенсія відновила паритет, але пізніше каталонці вже зусиллями Мартінеса знову повели. За 10 хвилин до фінального свистка Жирона залишилася у меншості через другу жовту картку Мартіна, однак змогла довести справу до перемоги, набравши 6 очок та вийшовши на 16 місце в турнірній таблиці.

Пізніше відбудуться ще два протистояння: Атлетик Більбао прийме Мальорку, а Вільярреал на виїзді зіграє проти мадридського Реала.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

8 тур, 4 жовтня

Реал Ов'єдо – Леванте 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Альварес, 0:2 – 72 Ейонг

Жирона – Валенсія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Ванат, 1:1 – 57 Лопес. 2:1 – 63 Мартінес

Вилучення: 80 – Мартін (Жирона)

Атлетик Більбао – Мальорка

Реал Мадрид – Вільярреал

У п'ятницю, 3 жовтня, Осасуна на домашньому полі обіграла Хетафе у межах 8 туру іспанської Ла Ліги.