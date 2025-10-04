Українська правда
Ванат відзначився своїм другим забитим голом за Жирону

Олексій Мурзак — 4 жовтня 2025, 17:45
Ванат відзначився своїм другим забитим голом за Жирону
Владислав Ванат
ФК Жирона

Український форвард Жирони Владислав Ванат відзначився голом у ворота Валенсії в матчі 8-го туру Ла Ліги.

На 23-й хвилині нападник накрутив кількох суперників і завдав дивовижного удару з-за меж штрафного майданчика, поціливши в ліву дев'ятку – голкіпер "кажанів" Юлен Агірресабала не мав шансів дотягнутись до м'яча.

Зазначимо, що для українця це вже другий гол за Жирону, раніше він забивав у ворота Сельти у своєму дебютному матчі за каталонський клуб.

Нагадаємо, що Ванат перейшов до Жирони з київського Динамо перед закриттям трансферного вікна.

