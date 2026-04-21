Жирона – Бетіс: прогноз букмекерів на матч Ла Ліги

Денис Іваненко — 21 квітня 2026, 10:48
Жирона – Бетіс: прогноз букмекерів на матч Ла Ліги
Жирона – Бетіс, коефіцієнти на матч
Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 33 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Жирона вдома прийматиме Бетіс.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є каталонці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,45. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 3,00, на нічию – 3,33.

Поєдинок відбудеться 21 квітня на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві". Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 23 листопада 2025 року. Вона завершилася внічию з рахунком 1:1, де голом відзначився Владислав Ванат.

Зазначимо, що наразі господарі посідають 12-ту сходинку в турнірній таблиці, а гості – п'яту. Відстань між ними складає вісім очок.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Бетіс Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

