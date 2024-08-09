Жирона відмовилася продавати Циганкова за 30 мільйонів євро

Жирона відхилила пропозицію неназваного клубу Англійської Прем’єр-ліги щодо вінгера збірної України Віктора Циганкова.

Про це повідомив журналіст Ніл Сола.

За його інформацією, англійський клуб пропонував 30 мільйонів євро, але ця сума не влаштувала каталонців. До того ж, як зазначає Ніл Сола, Циганков не хоче залишати Жирону.

А от його вже експартнер Артем Довбик доклав максимум зусиль, аби перейти в Рому. За трансфер найкращого бомбардира минулого сезону Ла Ліги Жирона отримала 30,5 мільйонів євро та бонуси.

Нагадаємо, Віктор пропустив перші товариські матчі Жирони через м’язові проблеми, але напередодні вже відновив тренування в загальній групі.