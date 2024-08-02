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Довбик відмовився від 1,5 млн євро, щоб допомогти Ромі

Ігор Чернявський — 2 серпня, 12:55
Довбик відмовився від 1,5 млн євро, щоб допомогти Ромі

Нападник збірної України Артем Довбик доклав максимум зусиль, щоб Рома змогла швидше домовитися з Жироною щодо його трансферу.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, фактично Артем виклав зі свого гаманця півтора мільйони євро, щоб пришвидшити перехід. Справа в тому, що в українця була письмова домовленість із Жироною, за якою після трансферу він мав отримати 1,5 млн євро бонусу.

Втім, Довбик вирішив не брати ці гроші, а допомогти своєму новому клубу. Завдяки цьому жесту Артема Рома зекономила 1,5 млн євро, які мав отримати найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії-2023/24.

Нагадаємо, напередодні Довбик прибув та Італії та вперше зустрівся з уболівальниками Роми.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Артем Довбик

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