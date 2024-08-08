Циганков повернувся до тренувань з Жироною

Півзахисник Жирони Віктор Циганков повернувся до тренувань з командою.

Про це повідомив Instagram клубу.

Зазначено, що це було останнє тренування перед тим, як команда відправиться на збір до Англії.

У сезоні-2023/24 Циганков через травми зіграв за Жирону 34 матчі з 42 можливих, де забив 8 м'ячів та віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, що український вінгер пропустив перші товариські матчі у літнє міжсезоння через м'язові проблеми. Нападник все ще травмований з часів виступів за збірну України на чемпіонаті Європи. Віктор зміг зіграти лише перший день групового етапу на Євро-2024.