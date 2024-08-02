Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Циганков пропустив перші товариські маті Жирони через мʼязові проблеми

Володимир Кук — 2 серпня, 17:55
Циганков пропустив перші товариські маті Жирони через мʼязові проблеми

Український вінгер Жирони Віктор Циганков пропустив перші товариські матчі у літнє міжсезоння через м'язові проблеми.

Про це повідомляє Jordana Perfecta.

Зазначається, що футболіст має сильні болі в м'язах, та відчуває дискомфорт. Він не тренується в загальній групі.

Вінгер все ще травмований з часів виступів за збірну України на чемпіонаті Європи. Віктор зміг зіграти лише перший день групового етапу на Євро-2024. У сезоні-2023/24 Циганков через травми зіграв за Жирону 34 матчі з 42 можливих, де забив 8 м'ячів та віддав 7 гольових передач.

Перший матч у новому сезоні каталонці зіграють на виїзді проти Бетіса. Поєдинок відбудеться 15.08.2024. Початок — о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше вінгер каталонців потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед і Астон Вілли.

Жирона Віктор Циганков

Жирона

Довбик відмовився від 1,5 млн євро, щоб допомогти Ромі
Жирона вже намагається підписати форварда на заміну Довбику
Довбик обрав номер у Ромі
Всі дороги ведуть до Риму: Довбик вперше зустрівся із фанатами Роми
Романо повідомив остаточні деталі трансферу Довбика

Останні новини