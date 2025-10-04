Українська правда
Жирона з голом Ваната здолала Валенсію: огляд матчу Ла Ліги

Олександр Булава — 4 жовтня 2025, 22:38
Жирона з голом Ваната здолала Валенсію: огляд матчу Ла Ліги
GironaFC

Жирона в межах 8-го туру іспанської Ла Ліги перемогла Валенсію, здобувши свою першу перемогу в поточному сезоні.

Огляд матчу

Український нападник Жирони Владислав Ванат відзначився голом на 18-й хвилині зустрічі. За підсумками зустрічі форвард отримав одну з найвищих оцінок за матч.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
8 тур, 4 жовтня

Жирона – Валенсія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Ванат, 1:1 – 57 Лопес. 2:1 – 63 Мартінес

Вилучення: 80 – Мартін (Жирона)

Жирона у підсумку набрала 6 очок та вийшла на 16 місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Зазначимо, що для Ваната це вже другий гол за Жирону, раніше він забивав у ворота Сельти у своєму дебютному матчі за каталонський клуб.

Жирона

