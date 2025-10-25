Українська правда
Циганков і Ванат – у основі Жирони на матч проти Ов’єдо

Олег Дідух — 25 жовтня 2025, 14:22
Циганков і Ванат – у основі Жирони на матч проти Ов’єдо
Віктор Циганков
ФК Жирона

Два українці, вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат, увійшли до основного складу Жирони на домашній матч 10 туру іспанської Ла Ліги проти Ов’єдо.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Склад Жирони: Гассаніга, Морено, Блінд, Вітор Рейс, Мартінес, Рока, Вітсель, Мартін, Халь, Циганков, Ванат

Це перший випадок, коли Ванат і Циганков одночасно вийдуть у основі Жирони на офіційний матч. Наприкінці серпня, ще до переходу Ваната, Циганков отримав травму. В гру він повернувся лише тиждень тому, 18 жовтня, вийшовши на заміну на 63 хвилині в поєдинку проти Барселони (поразка 1:2).

Матч Жирона – Ов’єдо відбудеться у суботу, 25 жовтня. Початок поєдинку – о 15:00 за київським часом.

