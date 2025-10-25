Українська правда
Перемога імені Оярсабаля: Севілья програла Реалу Сосьєдад у Ла Лізі

Микола Дендак — 25 жовтня 2025, 00:02
Сьогодні, 24 жовтня, відбувся стартовий матч 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2025/26, в якому Реал Сосьєдад приймав Севілью.

Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

Зауважимо, що головним героєм зустрічі став Оярсабаль, який спершу реалізував пенальті на 19 хвилині, а потім вдруге вивів Реал вперед, відзначившись у кінцівці першого тайму.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
10 тур, 24 жовтня

Реал Сосьєдад – Севілья 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 19 Оярсабаль, 1:1 – 30 Гудель, 2:1 – 39 Оярсабаль

Завдяки цьому результату Реал Сосьєдад піднявся на 14-ту сходинку, набравши загалом 9 очок. У Севільї 13 балів та 9 місце в чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірковий бразильський вінгер Барселони Рафінья пропустить Ель Класіко проти мадридського Реала. Поєдинок відбудеться 26 жовтня. Початок поєдинку – о 17:15 за київським часом.

Реал Сосьєдад

