Жирона близька до перемовин щодо попередньої угоди з українцем: в Іспанії розкрили прізвище

Іспанська Жирона не відмовилась від варіанту із підписанням півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією видання, "червоно-білі" близькі до початку перемовин щодо попереднього контракту із 27-річним футболістом збірної України. Такий розвиток подій дозволив би Жироні отримати Шапаренка безкоштовно влітку 2026-го. Однак ще є варіант із трансфером гравця вже цього місяця за неназвану суму. Зазначається, що все залежатиме від вимог киян.

До слова, портал Trasnfermarkt оцінює вартість Шапаренка у 8 мільйонів євро. Микола поєднаний контрактом із Динамо до кінця поточного сезону-2025/26.

Відзначимо, що 21 січня Жирона оформила трансфер півзахисника Сельги Франа Бельтрана (до 30 червня 2030 року). Однак цей перехід не закриває двері для підписання ще одного гравця центру поля.

У цьому сезоні-2025/26 Шапаренко відіграв 22 матчі за киян, у яких забив 2 голи та віддав 7 асистів.

Раніше повідомлялось, що Жирона хоче заключити угоду із 20-річним українським форвардом Олександром Пищуром. Нагадаємо, що у складі каталонського клубу вже виступають Владислав Крапівцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат.