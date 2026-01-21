Український нападник претендує на звання найкращого гравця місяця в Ла Лізі

Український нападник Жирони Владислав Ванат претендує на звання найкращого гравця січня в Ла Лізі.

Список всіх претендентів на нагороду оприлюднила пресслужба чемпіонату.

Також у списку Александр Серлот (Атлетико), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад), Ведат Мурікі (Мальорка) та Маркос Алонсо (Сельта).

👀 ¡Estos son los nominados al 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de enero en #LALIGAEASPORTS!



🌟 @MuriqiVedat

🌟 Vanat

🌟 Gonçalo Guedes

🌟 Marcos Alonso

🌟 Sørloth#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA — LALIGA (@LaLiga) January 21, 2026

У січні Ванат провів 3 матчі, в яких забив 4 голи.

Напередодні німецький голкіпер та капітан Барселони Марк-Андре тер Штеген став гравцем каталонської Жирони.

Нагадаємо, у 20 турі Жирона завдяки дублю Ваната здобула впевнену перемогу над Еспаньйолом.