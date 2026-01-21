Український нападник претендує на звання найкращого гравця місяця в Ла Лізі
Український нападник Жирони Владислав Ванат претендує на звання найкращого гравця січня в Ла Лізі.
Список всіх претендентів на нагороду оприлюднила пресслужба чемпіонату.
Також у списку Александр Серлот (Атлетико), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад), Ведат Мурікі (Мальорка) та Маркос Алонсо (Сельта).
У січні Ванат провів 3 матчі, в яких забив 4 голи.
Напередодні німецький голкіпер та капітан Барселони Марк-Андре тер Штеген став гравцем каталонської Жирони.
Нагадаємо, у 20 турі Жирона завдяки дублю Ваната здобула впевнену перемогу над Еспаньйолом.