Жирона підсилила склад півзахисником Сельти

Катерина Лисянська — 21 січня 2026, 12:42
Каталонська Жирона оголосила про підписання центрального півзахисника Франа Белтрана, який перейшов із вігської Сельти.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний іспанський півзахисник підписав із Жироною контракт до червня 2030 року. Клуб розглядає Белтрана як ключове підсилення центральної осі.

Фран дебютував вже у 17-річному віці, за клуб Райо Вальєкано. Зарекомендувавши себе, у 2018 році він приєднався до Сельти, де протягом восьми років був невід'ємною частиною стартового складу.

У поточному сезоні футболіст провів за Сельту 15 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Нещодавно Жирона також підсилилась німецьким голкіпером та капітаном Барселони Марком-Андре тер Штегеном.

