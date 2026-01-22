Жирона підпише нападника молодіжної збірної України – Романо

Іспанська Жирона близька до трансферу 20-річного українського нападника Олександра Пищура, який грає за угорський Дьєр.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби вже провели перемовини, які увінчались успіхом. Каталонський колектив викладе за гравця молодіжної збірної України U-21 один мільйон євро.

Нагадаємо, що Пищур є вихованцем чернігівської Десни. Олександр має за своєю спиною Мункач та ряд угорських клубів – Кішварду, Академію Пушкаша та Дьєр.

20-річний нападник, зріст якого складає понад два метри, взяв участь у 2 матчах (124 ігрові хвилини) за молодіжку України. Результативними діями у зіграних поєдинках не відзначався.

Нагадаємо, що за Жирону вже грають голкіпер Владислав Крапівцов, вінгер Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат. У минулому за "червоно-білих" виступав Артем Довбик.

Жирона після 20-ти турів посідає 11-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги сезону-2025/26, набравши 24 бали.

Цікаво, що раніше була інформація, що каталонський клуб відмовився від ідеї придбання Пищура.

Нещодавно Жирона оформила два трансфери, підписавши угоди із зірковим голкіпером Марк-Андре тер Штегеном та півзахисником Франом Белтраном із Сельти.