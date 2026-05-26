Ванат висловився про свій потенційний трансфер до бронзового призера Ла Ліги

Владислав Ванат відреагував на інформацію про те, що він продовжить кар'єру в іспанському Вільярреалі.

Його слова передає Динамоманія.

Форвард Жирони не підтвердив її. Він заявив, що принаймні поки про це завчасно говорити.

"На цей момент ніяких контактів з Вільяреалом не було і наразі я туди не переходжу. Якщо мій агент присутній на грі Вільяреала – це не означає, що він веде якісь перемовини", – сказав Ванат.

Зазначимо, що перед цим саме видання Динамоманія повідомило про перехід 24-річного нападника до Вільярреала. В нинішньому сезоні "Жовта субмарина" фінішувала на третьому місці в турнірній таблиці Ла Ліги й наступного гратиме в Лізі чемпіонів, а Жирона вилетіла в Сегунду

Нагадаємо, що кінцівку кампанії-2025/26 Владислав Ванат пропустив через травму. В дебютному сезоні за каталонців він провів 29 матчів, у яких забив десять голів і віддав дві результативні передачі.