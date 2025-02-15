Відзначився асистом – Циганков дізнався оцінку за зіграний матч проти Хетафе

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав одну з найвищих оцінок у складі свого клубу за зіграний матч в межах 24-го туру проти Хетафе (1:2).

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Віктора у 7,1 балів. Кращу оцінку в складі Жирони отримав лише Арнау Мартінес (7,3 бали).

Зазначимо, що в цьому поєдинку Циганков виконав навіс з кутового, який точним ударом головою в дальній кут замкнув Янгель Еррера.

Для українського півзахисника це перша результативна дія з 18 січня – тоді у грі з Севільєю вінгер також записав на свій рахунок асист. Проте команда Мічела все одно зазнала поразки.

У нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв у 18 матчах, у яких він відзначився одним голом та вже трьома результативними передачами.