Циганков зробив третю результативну дію у сезоні за Жирону

Жирона українця Віктора Циганкова у домашньому матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги приймає Севілью.

Господарі змогли відкрити рахунок у поєдинку на 36-й хвилині гри. Після розіграшу кутового Циганков навісив на Арнау Мартінеса, який влучно пробив головою.

Для українця це перша результативна дія у чемпіонаті Іспанії із серпня, коли він відзначився голом та асистом в грі з Осасуною.

Зазначимо, що поєдинок із Севільєю є першим матчем для Віктора після травми, який він розпочав у стартовому складі. Нагадаємо, в поєдинку з Алавесом (1:0) Циганков вийшов на заміну та відіграв 21 хвилину, але не зміг відзначитись результативними діями.