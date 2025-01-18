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Циганков зробив третю результативну дію у сезоні за Жирону

Олександр Булава — 18 січня 2025, 16:16
Циганков зробив третю результативну дію у сезоні за Жирону
Віктор Циганков

Жирона українця Віктора Циганкова у домашньому матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги приймає Севілью.

Господарі змогли відкрити рахунок у поєдинку на 36-й хвилині гри. Після розіграшу кутового Циганков навісив на Арнау Мартінеса, який влучно пробив головою.

Для українця це перша результативна дія у чемпіонаті Іспанії із серпня, коли він відзначився голом та асистом в грі з Осасуною.

Зазначимо, що поєдинок із Севільєю є першим матчем для Віктора після травми, який він розпочав у стартовому складі. Нагадаємо, в поєдинку з Алавесом (1:0) Циганков вийшов на заміну та відіграв 21 хвилину, але не зміг відзначитись результативними діями.

Жирона Віктор Циганков

Жирона

Циганков – у старті Жирони на матч проти Севільї
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