Жирона у терміновому порядку підписала голкіпера на заміну травмованому тер Штегену

Жирона оголосила про підписання іспанського голкіпера Рубена Бланко.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

30-річний колишній воротар Сельти та Марселя приєднався до команди в статусі вільного агента. Контракт розрахований до кінця поточного сезону.

Як відомо, зірковий новачок Жирони Марк-Андре тер Штеген надірвав м'язи задньої поверхні стегна, через що буде змушений перенести хірургічне втручання та пропустити близько трьох місяців.

Нагадаємо, за команду виступає український голкіпер Владислав Крапивцов, а також його земляки – нападник Владислав Ванат та півзахисник Віктор Циганков.

Зазначимо, що у 23-му турі Ла Ліги Жирона зіграла внічию із Севільєю.