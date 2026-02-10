Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Жирона у терміновому порядку підписала голкіпера на заміну травмованому тер Штегену

Олексій Мурзак — 10 лютого 2026, 20:09
Жирона у терміновому порядку підписала голкіпера на заміну травмованому тер Штегену
Рубен Бланко
ФК Жирона

Жирона оголосила про підписання іспанського голкіпера Рубена Бланко.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

30-річний колишній воротар Сельти та Марселя приєднався до команди в статусі вільного агента. Контракт розрахований до кінця поточного сезону.

Як відомо, зірковий новачок Жирони Марк-Андре тер Штеген надірвав м'язи задньої поверхні стегна, через що буде змушений перенести хірургічне втручання та пропустити близько трьох місяців.

Нагадаємо, за команду виступає український голкіпер Владислав Крапивцов, а також його земляки – нападник Владислав Ванат та півзахисник Віктор Циганков.

Зазначимо, що у 23-му турі Ла Ліги Жирона зіграла внічию із Севільєю.

Жирона

Жирона

Ми втрачаємо двох важливих гравців, – Мічел прокоментував заміну Ваната в матчі з Севільєю
Ванат і Циганков можуть залишитись без головного тренера
Матч Жирони проти Севільї в Ла Лізі перенесли: відома причина
Ванат ризикує пропустити каталонське дербі проти Барселони
Доведеться робити операцію, – тер Штеген повідомив, коли повернеться на поле

Останні новини