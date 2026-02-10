Жирона у терміновому порядку підписала голкіпера на заміну травмованому тер Штегену
Рубен Бланко
ФК Жирона
Жирона оголосила про підписання іспанського голкіпера Рубена Бланко.
Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.
30-річний колишній воротар Сельти та Марселя приєднався до команди в статусі вільного агента. Контракт розрахований до кінця поточного сезону.
Як відомо, зірковий новачок Жирони Марк-Андре тер Штеген надірвав м'язи задньої поверхні стегна, через що буде змушений перенести хірургічне втручання та пропустити близько трьох місяців.
Нагадаємо, за команду виступає український голкіпер Владислав Крапивцов, а також його земляки – нападник Владислав Ванат та півзахисник Віктор Циганков.
Зазначимо, що у 23-му турі Ла Ліги Жирона зіграла внічию із Севільєю.