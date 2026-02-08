Жирона з Ванатом та Цигановим зіграла внічию з Севільєю, Атлетик з вилученням переміг Леванте у 23 турі Ла Ліги

У неділю, 8 лютого, п'ятьма матчами продовжився 23-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Хетафе здобув упевнену виїзну перемогу над Алавесом, вирішивши долю матчу в другому таймі завдяки голу Васкеса та пенальті Арамбаррі. У паралельному поєдинку Атлетик, завдячуючи дублю Гурусети, переміг Леванте. Хоча гості грали в меншості з 17-ї хвилини після вилучення Маттурро.

Севілья врятувалася від поразки в матчі з Жироною, зрівнявши рахунок завдяки голу Саласа в компенсований час. Каталонці не змогли втримати перевагу, здобуту завдяки ранньому м'ячу Тома Лемара.

Віктор Циганков та Владислав Ванат вийшли у старті й отримали ідентичні оцінки 6,3, хоча українського центрфорварда замінили вже у перерві.

Далі о 19:30 Атлетико Мадрид зіграє з Бетісом, а о 22:00 Реал Мадрид зустрінеться з Валенсією.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

23 тур, 8 лютого

Алавес – Хетафе 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Васкес, 0:2 – 72 Арамбаррі (пен)

Атлетик – Леванте 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Гурусета, 2:0 – 34 Гурусета, 2:1 – 81 Ельгесабаль, 3:1 – 86 Серрано, 3:2 – 90+4 Оласагасті, 4:2 – 90+9 Наварро

Вилучення: 17 – Маттурро (Леванте)

Севілья – Жирона 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Лемар, 1:1 – 90+2 Салас

Нереалізований пенальті: 90+8 – Стуані (Жирона)

Нагадаємо, у минулих матчах Барселона розгромила Мальорку, а Реал Сосьєдад впевнено здолав Ельче.

Зауважимо, що раніше поєдинки Райо Вальєкано – Реал Ов'єдо та Севілья – Жирона були перенесені у зв'язку з погодними умовами.