Виходить із тіні Довбика: в Іспанії розхвалили результативну феєрію Ваната

Софія Кулай — 20 січня 2026, 09:54
Український нападник Жирони Владислав Ванат отримав порцію компліментів від іспанської преси.

Про це повідомляє AS.

Іспанське видання відзначило гру форварда збірної України, який роззабивався в останніх матчах каталонського клубу. Ванат відзначився 4 голами у крайніх 3-х зустрічах Жирони. Ексдинамівець забив у ворота Мальорки та Осасуни, а також оформив дубль у матчі проти Еспаньйола.

Цікаво що в усіх цих трьох поєдинках, коли забивав Ванат, Жирона святкувала перемогу.

Іспанці зауважили, що Владислав виходить із тіні результатів Артема Довбика, якого ще пам'ятають фанати "червоно-білих".

"Ванат робить неможливе – виходить з тіні результатів Артема Довбика, якого все ще пам'ятають у Жироні. Владислав своїми голами повернув радість фанам, а вболівальники почали з нетерпінням чекати нових матчів", – йдеться у матеріал відомого порталу.

Нагадаємо, що у сезоні-2023/24 Довбик забив 24 голи у 36-ти іграх за Жирону, отримавши "трофей Пічічі". Це нагорода найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги, яку вручає іспанська спортивна газета Marca.

Водночас Ванат, який доєднався до Жирони на початку вересня 2025-го, вже відзначився 8 м'ячами та одним асистом у 19-ти зіграних поєдинках.

Контракт Ваната із Жироною розрахований до кінця червня 2030 року.

Наступний матч Жирони відбудеться 26 січня. Ванат та Віктор Циганков приймуть Хетафе у рамках заключного поєдинку 21-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).

Напередодні цього протистояння "червоно-білі" посідають 11-те місце у турнірній таблиці іспанської першості, набравши 24 бали. 

