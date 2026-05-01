Жирона – Мальорка: прогноз букмекерів на матч Ла Ліги
У п'ятницю, 1 травня, матч між Жироною та Мальоркою відкриє програму 34-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві".
Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом протистояння саме господарів. Їх перемогу оцінюють у 2,12, тоді як на звитягу Мальорки стоїть коефіцієнт 3,66. Мирова – 3,40.
Обидва майбутні суперники не перемагають вже у декількох поспіль іграх: Жирона – у трьох, а Мальорка – у двох.
Остання очна зустріч між цими іспанськими клубами закінчилася перемогою "червоно-білих" 2:1. Тоді звитягу Жироні принесли голи Віктора Циганкова та Владислава Ваната, який травмований.
Раніше повідомлялося, що Циганков може продовжити кар'єру у Туреччині. Ним цікавиться Трабзонспор.
