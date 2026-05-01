Жирона – Мальорка. Де та коли дивитися матч 34 туру Ла Ліги
Протистояння між Жироною та Мальоркою відкриє програму 34-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26.
Матч розпочнеться сьогодні, 1 травня, о 22:00 (за київським часом).
Поєдинок можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO, на телеканалі Megogo Футбол-1.
Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом протистояння саме господарів. Їх перемогу оцінюють у 2,12, тоді як на звитягу Мальорки стоїть коефіцієнт 3,66. Мирова – 3,40.
Історія дуелі Жирона – Мальорка налічує 21 ігор, у семи з яких успіх святкували каталонці. А от у дев'яти матчах переможцями виходили гравці суперника. Ще п'ять матчів зводилися до мирової.
Раніше повідомлялося, що Віктор Циганков може продовжити кар'єру у турецькому Трабзонспорі.
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.