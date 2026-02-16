Українська правда
Ванат і Циганков вийдуть у старті Жирони на каталонське дербі проти Барселони в межах 24 туру Ла Ліги

Олексій Мурзак — 16 лютого 2026, 21:31
Ванат і Циганков вийдуть у старті Жирони на каталонське дербі проти Барселони в межах 24 туру Ла Ліги
Владислав Ванат
Український нападник Владислав Ванат та його земляк, півзахисник Віктор Циганков, вийдуть у старті Жирони на матч проти Барселони в межах 24-го туру Ла Ліги.

Стартову 11-тку оприлюднила пресслужба каталонського клубу.

Зустріч відбудеться сьогодні, 16 лютого, початок о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Раніше повідомлялось, що Мічел може покинути тренерський місток іспанського колективу після закінчення угоди, яка спливає по закінченню поточного сезону-2025/26.

Також нещодавно наставник розкритикував українського форварда Владислава Ванат за його нерішучість в ухваленні рішень.

Жирона після 23-х турів посідає лиеш 12-те місце у турнірній таблиці іспанської першості, набравши 26 балів.

