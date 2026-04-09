Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Жирони – про травму Ваната: Це серйозна втрата

Олег Дідух — 9 квітня 2026, 17:02
Владислав Ванат
ФК Жирона

Головний тренер Жирони Мічел Санчес, коментуючи кадрову ситуацію в команді, підкреслив важливість для команди Владислава Ваната.

Слова наставника каталонців наводить Marca.

"Ванат пропускає решту сезону через серйозну травму підколінного сухожилля. Це серйозна втрата, але у нас є Стуані та Абель Руїс, і потрібно дивитися вперед, концентруючись на тих гравцях, хто доступний у решті восьми турів.

Блінд продовжує відчувати дискомфорт і його участь у матчі поки що під питанням — потрібно оцінити, чи готовий він грати. Також відсутні гравці з тривалими травмами: Ван де Бек, Порту, Хуан Карлос і Тер Штеген", – заявив Мічел.

Напередодні стало відомо, що через травму підколінного сухожилля Ванат вибув до кінця поточного сезону. Пошкоодження він отримав у матчі 30 туру Ла Ліги проти Вільярреала.

Ванат вибув до кінця поточного сезону
Циганков провів 100-й матч у топовому європейському чемпіонаті: в кого з українців більше
Тренер Жирони дав тривожний прогноз щодо травми Ваната
Жирона Циганкова та Ваната завдяки автоголу перемогла третю команду Ла Ліги у заключному матчі 30 туру
Український гравець Жирони зазнав ушкодження та був замінений вже на старті поєдинку проти Вільярреала

Останні новини