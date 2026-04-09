Тренер Жирони – про травму Ваната: Це серйозна втрата

Головний тренер Жирони Мічел Санчес, коментуючи кадрову ситуацію в команді, підкреслив важливість для команди Владислава Ваната.

Слова наставника каталонців наводить Marca.

"Ванат пропускає решту сезону через серйозну травму підколінного сухожилля. Це серйозна втрата, але у нас є Стуані та Абель Руїс, і потрібно дивитися вперед, концентруючись на тих гравцях, хто доступний у решті восьми турів.

Блінд продовжує відчувати дискомфорт і його участь у матчі поки що під питанням — потрібно оцінити, чи готовий він грати. Також відсутні гравці з тривалими травмами: Ван де Бек, Порту, Хуан Карлос і Тер Штеген", – заявив Мічел.