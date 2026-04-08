Нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат вибув до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

У матчі 30 туру Ла Ліги проти Вільярреала (6 квітня) Ванат отримав пошкодження та був замінений вже на 12 хвилині. Після цього головний тренер Жирони Мічел заявив, що травма може бути серйозною.

Сьогодні ж став відомий точний діагноз. У Ванат пошкодження підколінного сухожилля. За прогнозами лікарів, відновлення форварда займе 10 – 12 тижнів. Це значить, що у поточному сезоні Владислав більше не зіграє.

У поточному сезоні-2025/26 Ванат вже взяв участь у 36 іграх в усіх турнірах за "червоно-білих", у яких забив 13 голів та віддав 4 асисти. Для нього цей сезон став першим у складі Жирони.